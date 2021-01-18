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В шаге от мусорного: в S&P оценили кредитный рейтинг России

Экономика

Российская экономика, которая вроде бы начинает обретать некоторое равновесие после "коронавирусной ямы", всё равно остаётся не слишком привлекательной для инвестиций. Такой вывод сделали аналитики Standard&Poor's.

В шаге от мусорного: в S&P оценили кредитный рейтинг России

Документ от экспертов Standard&Poor's показывает: в скором будущем экономику России ждут новые проблемы. Из-за дефицита бюджета, новых санкций от США и проблем с иностранным капиталом (точнее, с его привлечением в страну) Россия может оказаться в "мусорной корзине инвесторов".

На текущей момент в Standard&Poor's оценили кредитный рейтинг РФ как BBB-. Данный рейтинг — последняя ступень перед "мусорными" позициями, которые называются так из-за больших угроз при инвестировании капиталов.

По мнению экспертов, пока в РФ слишком много проблем в экономике, порождённых зависимостью от нефти и газа, а также "значительными ограничениями в институциональной и регулятивной сфере". В S&P констатируют, что 2020 год закончился для российской экономики падением на 3,5%, дефицит бюджета достиг 4,7% ВВП.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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