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Всемирный банк оценил перспективы российской экономики

Экономика

Всемирный банк опубликовал регулярный доклад "Перспективы развития мировой экономики" и дал прогноз по России на 2021 — 2022 годы.

Всемирный банк оценил перспективы российской экономики

Прогноз по восстановлению и росту российской экономики в условиях продолжающейся пандемии можно назвать умеренно позитивным. Так, по мнению аналитиков Всемирного банка, в 2021 году можно ожидать роста до 2,6%, а в 2022 — до 3%.

"Рост в России, как предполагается, активизируется лишь в умеренном масштабе в 2021 году и составит до 2,6% в условиях, когда страна ведёт борьбу с вновь возросшим распространением случаев заражения коронавирусом. Распределение вакцины в начале 2021 года, однако, как ожидается, поможет восстановлению, и рост в конечном счете составит до 3% в 2022 году", — цитирует ТАСС.

При этом экономисты Всемирного банка отметили, что российская экономика справляется с пандемией лучше, чем ожидалось ранее. Так, в ранее опубликованном прогнозе называлась цифра в 5% годового падения ВВП, в то время как по итогам 2020 года эта цифра составила 4%.

Автор: Людмила Черткова
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