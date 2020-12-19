Российский банкир Олег Тиньков рассказал, что в его организме начался процесс полной ремиссии после трансплантации костного мозга.

"Сегодня +163 день со дня пересадки. … Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном, ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит донор работает и убивает все патогены", — объяснил бизнесмен.

"Нужно победить свой небольшой "GvHD", поменять группу крови на донорскую, восстанавливаться и реабилитироваться — впереди еще долгие месяцы, но сегодняшний анализ это огромное облегчение, для меня и всей моей семьи", — добавил Тиньков.