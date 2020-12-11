Первый пошёл: о банкротстве из-за COVID объявил туроператор "Русь-тур"

Туристические агентства стали самой, пожалуй, пострадавшей отраслью экономики в период коронавирусной пандемии. Но до недавнего времени им удавалось оставаться на плаву.

И вот, кажется, началось: компания, занимавшаяся организацией отдыха россиян в Китае "Русь-тур" — объявила о банкротстве.

Сообщение об этом появилось на сайте Ростуризма:

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В Ростуризме подчеркнули: