Первый пошёл: о банкротстве из-за COVID объявил туроператор "Русь-тур"

Туристические агентства стали самой, пожалуй, пострадавшей отраслью экономики в период коронавирусной пандемии. Но до недавнего времени им удавалось оставаться на плаву.
И вот, кажется, началось: компания, занимавшаяся организацией отдыха россиян в Китае "Русь-тур" — объявила о банкротстве.
Сообщение об этом появилось на сайте Ростуризма:
В Ростуризме подчеркнули:
"В начале пандемии "Русь-тур" проявил высокую ответственность и оперативно вывез всех туристов из Китая".
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.