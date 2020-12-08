Замглавы "Победы" уволили из-за поддержки Дзюбы

Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков получил выговор. Также был уволен один из его заместителей. Об этом сообщил РБК.

Такое решение принял совет директоров авиакомпании из-за акции в поддержку Артёма Дзюбы, которую совершили пилоты рейса Москва — Екатеринбург. Экипаж в ходе полёта прошёл по траектории, напоминающей фаллический символ. Из-за этого самолёт опоздал на 20 минут.