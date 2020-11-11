На следующий день после открытия консульства Никарагуа в Симферополе крымские власти заявили о намерении открыть морские торговые маршруты напрямую с этой южноамериканской страной.
Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году, накануне страна открыла в столице республики на улице Генерала Телегина, 16 своё консульство.
"Мы рассчитываем, что торговые маршруты будут осуществляться напрямую через крымские порты, которые оживятся в ожидании деятельности. Таким образом никарагуанские товары, поскольку Никарагуа никаких санкций не боится, будут поступать в Россию через Крым", — заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
По его словам, наиболее перспективными будут поставки из Никарагуа кофе и морепродуктов.
"Сфер сотрудничества между Крымом и Никарагуа достаточно много. Это торгово-экономические отношения. Никарагуа является одним из крупных поставщиков кофе на российский рынок. У нас в Крыму находятся кофемольные и фасовочные предприятия по кофе, которые могли бы активно работать на кофейном сырье из Никарагуа. Большие возможности по поставкам морепродуктов и тропических фруктов, которые представляют интерес для России", — отметил Мурадов.
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