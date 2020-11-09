Евросоюз с завтрашнего дня выразил намерение ввести повышение торговых пошлин на товары из США в рамках спора во Всемирной торговой организации по корпорации "Боинг".
Европейская комиссия назвала свой шаг ответом на действия США.
"ЕС позже сегодня реализует свои права и введет контрмеры, присвоенные нам Всемирной торговой организацией в рамках (спора) по Boeing", — сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
Повышение европейских пошлин в отношении американских товаров вступит в силу 10 ноября.
"Речь идёт о пошлинах. Намерение Еврокомиссии, которая представляет интересы всего ЕС в ВТО, состоит в том, чтобы опубликовать решение о новых торговых мерах в Официальном журнале ЕС. Эти торговые меры вступят в силу завтра, 10 ноября", — уточнил представитель руководства Еврокомиссии.
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