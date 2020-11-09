Евросоюз объявил о торговых мерах против США

Евросоюз с завтрашнего дня выразил намерение ввести повышение торговых пошлин на товары из США в рамках спора во Всемирной торговой организации по корпорации "Боинг".

Европейская комиссия назвала свой шаг ответом на действия США.

"ЕС позже сегодня реализует свои права и введет контрмеры, присвоенные нам Всемирной торговой организацией в рамках (спора) по Boeing", — сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

Повышение европейских пошлин в отношении американских товаров вступит в силу 10 ноября.