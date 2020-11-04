Победа кандидата от демократов Джо Байдена на американских выборах наверняка приведёт к усилению санкционного давления на Россию. Это может привести к нестабильности на финансовых и фондовых рынках РФ.
Как следствие снизится инвестиционная привлекательность рынка недвижимости в Россию, считают риэлторы.
"Если победу одержит Байден, то есть риск, что курсовая разница увеличится не в пользу российского рубля. Байден выступает за введение дополнительных санкций против России, и оба эти фактора могут негативно отразиться на инвестиционном климате России, в том числе в секторе недвижимости", — заявила председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.
Она отметила, что последние несколько лет проиисходит отток иностранного капитала с рынка недвижимости РФ. Теперь доля вложений из-за границы может снизится.
"О том, что могут активизироваться иностранные инвесторы, пока говорить не приходится. Россия находится под зарубежными санкциями, которые едва ли будут сняты вне зависимости от результатов выборов в США. Напротив, победа Байдена может усилить санкции против России", — солидарна с коллегой председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.
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