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Победа Байдена ослабит рынок недвижимости России, считают риэлторы

Победа кандидата от демократов Джо Байдена на американских выборах наверняка приведёт к усилению санкционного давления на Россию. Это может привести к нестабильности на финансовых и фондовых рынках РФ.

Победа Байдена ослабит рынок недвижимости России, считают риэлторы

Как следствие снизится инвестиционная привлекательность рынка недвижимости в Россию, считают риэлторы.

"Если победу одержит Байден, то есть риск, что курсовая разница увеличится не в пользу российского рубля. Байден выступает за введение дополнительных санкций против России, и оба эти фактора могут негативно отразиться на инвестиционном климате России, в том числе в секторе недвижимости", — заявила председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Она отметила, что последние несколько лет проиисходит отток иностранного капитала с рынка недвижимости РФ. Теперь доля вложений из-за границы может снизится.

"О том, что могут активизироваться иностранные инвесторы, пока говорить не приходится. Россия находится под зарубежными санкциями, которые едва ли будут сняты вне зависимости от результатов выборов в США. Напротив, победа Байдена может усилить санкции против России", — солидарна с коллегой председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

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