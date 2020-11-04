Победа Байдена ослабит рынок недвижимости России, считают риэлторы

Победа кандидата от демократов Джо Байдена на американских выборах наверняка приведёт к усилению санкционного давления на Россию. Это может привести к нестабильности на финансовых и фондовых рынках РФ.

Как следствие снизится инвестиционная привлекательность рынка недвижимости в Россию, считают риэлторы.

"Если победу одержит Байден, то есть риск, что курсовая разница увеличится не в пользу российского рубля. Байден выступает за введение дополнительных санкций против России, и оба эти фактора могут негативно отразиться на инвестиционном климате России, в том числе в секторе недвижимости", — заявила председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Она отметила, что последние несколько лет проиисходит отток иностранного капитала с рынка недвижимости РФ. Теперь доля вложений из-за границы может снизится.