Треть российских предприятий стала убыточной

Доля убыточных российских предприятий увеличилась за 8 месяцев 2020 года на 3,2 процента и составила 33,2 процента. Таким образом треть всех предприятий России являются убыточными.

При подсчёте Росстат не учитывал малый бизнес, бюджетные организации, а также банки и страховые компании.

"Доля убыточных организаций в России в январе — августе 2020 года возросла на 3,2 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составила 33,2 процента. За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 6,5 трлн рублей. 18,5 тысячи организаций имели общий убыток на сумму 3,64 трлн рублей", — говорится в отчёте Росстата.

Доля прибыльных организаций превышает долю убыточных в два раза и составляет 66,8 процента.