Зюганов: "КПРФ не поддержит проект федерального бюджета"

Фракция коммунистов не поддержит проект бюджета на 2021-2023 годы, внесённый в нижнюю палату российского парламента председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В КПРФ считают, что документ не никак не поддерживает бедные слои российского населения.

"Это не бюджет развития, это не бюджет прорыва в будущее, это не бюджет вхождения в пятёрку развитых стран, это бюджет дальнейшей деградации и вымирания", — заявил журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Он считает, что бюджет не носит социального характера, о котором заявляли президент и премьер-министр.