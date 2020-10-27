Фракция коммунистов не поддержит проект бюджета на 2021-2023 годы, внесённый в нижнюю палату российского парламента председателем правительства Михаилом Мишустиным.
В КПРФ считают, что документ не никак не поддерживает бедные слои российского населения.
"Это не бюджет развития, это не бюджет прорыва в будущее, это не бюджет вхождения в пятёрку развитых стран, это бюджет дальнейшей деградации и вымирания", — заявил журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Он считает, что бюджет не носит социального характера, о котором заявляли президент и премьер-министр.
"Мы будем реализовывать патриотическую программу и наш бюджет развития. Тот, который нам внесли, наша фракция поддерживать не будет. Впереди из-за системного кризиса в мире будут большие потрясения, от которых пострадает в том числе и доллар. А наш рубль напрямую привязан к доллару ", — добавил Зюганов.
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