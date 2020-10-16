Между Россией и Китаем вырос товарооборот сельхозпродукции

Товарооборот сельскохозяйственной продукции между Россией и КНР с января по сентябрь вырос на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Минсельхозе РФ рады росту товарооборота, поскольку он произошёл несмотря на пандемию коронавируса.

"Несмотря на общий спад активности, вызванный пандемией COVID-19, товарооборот продукции АПК между Россией и Китаем за девять месяцев 2020 года увеличился на девять процентов и составил 3,8 млрд долларов", — сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Ведомство ведёт переговоры с китайскими коллегами о поставке на рынок КНР российских свинины, пшеницы и ячменя.