Между Россией и Китаем вырос товарооборот сельхозпродукции

Товарооборот сельскохозяйственной продукции между Россией и КНР с января по сентябрь вырос на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Минсельхозе РФ рады росту товарооборота, поскольку он произошёл несмотря на пандемию коронавируса.
"Несмотря на общий спад активности, вызванный пандемией COVID-19, товарооборот продукции АПК между Россией и Китаем за девять месяцев 2020 года увеличился на девять процентов и составил 3,8 млрд долларов", — сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
Ведомство ведёт переговоры с китайскими коллегами о поставке на рынок КНР российских свинины, пшеницы и ячменя.
"Замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин выразил надежду на поддержку и содействие китайской стороны в открытии доступа на рынок КНР российской животноводческой продукции, в частности, свинины. Он призвал зарубежных коллег рассмотреть возможность поставок из России пшеницы и ячменя", — говорится в сообщении.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.