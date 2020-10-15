В Минпромторге высказались о списке автомобилей с налогом на роскошь

В Министерстве промышленности и торговле ежегодно составляют список авто, облагаемых налогом на роскошь. Новый список появится в начале весны следующего года.

В перечне содержатся названия марок, моделей и базовых версии автомобилей, которые облагаются повышенным налогом в соответствии с законодательством РФ.

"Мы объективно отражаем информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которая официально представляется производителями или уполномоченными лицами производителей транспортных средств", — сообщили в Минпромторге.

В министерстве проинформировали, что новый список появится на их сайте не позднее 1 марта 2021 года.