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В Минпромторге высказались о списке автомобилей с налогом на роскошь

В Министерстве промышленности и торговле ежегодно составляют список авто, облагаемых налогом на роскошь. Новый список появится в начале весны следующего года.

В Минпромторге высказались о списке автомобилей с налогом на роскошь

В перечне содержатся названия марок, моделей и базовых версии автомобилей, которые облагаются повышенным налогом в соответствии с законодательством РФ.

"Мы объективно отражаем информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которая официально представляется производителями или уполномоченными лицами производителей транспортных средств", — сообщили в Минпромторге.

В министерстве проинформировали, что новый список появится на их сайте не позднее 1 марта 2021 года.

"В соответствии с Налоговым кодексом РФ, в перечень легковых автомобилей входят машины средней стоимостью от 3 млн рублей. По состоянию на март 2020 года в перечень легковых входит 23 марки, среди которых BMW, Cadillac, Volvo, Toyota. Такие авто облагаются транспортным налогом с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока не прошло три года с их выпуска. Автомобили стоимостью от пяти до десяти и выше десяти млн рублей облагаются двойным и тройным налогом, соответственно", — пояснили в ведомстве.

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