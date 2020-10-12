Кудрин: резкий рост акциза на сигареты увеличит ввоз контрафакта

К повышению ввоза в Россию контрафакта и контрабанды ведёт резкое увеличение акциза на табак, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

"В 2018 году правительство пообещало президенту не повышать налоги в течение шести лет. И касалось это всех налогов без исключения. Что касается акцизов, их можно каждый год повышать на уровень инфляции. Это допустимо. Но не на 20%, как сейчас на сигареты.

Есть риски увеличения контрафакта и контрабанды, опять станет выгодно ввозить сюда "серую" продукцию. А у нас граница весьма прозрачная, особенно со странами ЕврАзЭС, где производят товар с меньшими акцизами", — сказал Алексей Кудрин в интервью ТАСС.