Кудрин: резкий рост акциза на сигареты увеличит ввоз контрафакта

К повышению ввоза в Россию контрафакта и контрабанды ведёт резкое увеличение акциза на табак, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
"В 2018 году правительство пообещало президенту не повышать налоги в течение шести лет. И касалось это всех налогов без исключения. Что касается акцизов, их можно каждый год повышать на уровень инфляции. Это допустимо. Но не на 20%, как сейчас на сигареты.
Есть риски увеличения контрафакта и контрабанды, опять станет выгодно ввозить сюда "серую" продукцию. А у нас граница весьма прозрачная, особенно со странами ЕврАзЭС, где производят товар с меньшими акцизами", — сказал Алексей Кудрин в интервью ТАСС.
Он считает неочевидными анонсированные министерством финансов меры по борьбе с контрафактной табачной продукцией.
"Правительство РФ приняло решение увеличить на 20% акцизы на табак с 2021 года. Статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что власти примут меры, чтобы не допустить рост доли "серого" рынка табака после повышения акцизов на табачные изделия. В частности, будет ужесточена ответственность за продажу немаркированных сигарет.
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