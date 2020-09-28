Врач назвал необычные признаки приближающегося инсульта

Врач-невролог назвал симптомы, которые появляются у человека перед наступлением инсульта.

"Помимо известных симптомов заболевания, вроде асимметрии лица, расстройства речи и нарушения равновесия, следует обращать внимание на следующие признаки микроинсультов: высокое давление выше 220 миллиметров ртутного столба, гипертонический криз; онемение, покалывания в области щеки, языка, кисти; локальное нарушение двигательного аппарата, слабость в кисти; выпадение полей зрения;распирающая головная боль с рвотой", — рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ура.ру".

Болезненные симптомы свидетельствуют о том, что инсульт может наступить в течение года.