Врач-невролог назвал симптомы, которые появляются у человека перед наступлением инсульта.
"Помимо известных симптомов заболевания, вроде асимметрии лица, расстройства речи и нарушения равновесия, следует обращать внимание на следующие признаки микроинсультов: высокое давление выше 220 миллиметров ртутного столба, гипертонический криз; онемение, покалывания в области щеки, языка, кисти; локальное нарушение двигательного аппарата, слабость в кисти; выпадение полей зрения;распирающая головная боль с рвотой", — рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ура.ру".
Болезненные симптомы свидетельствуют о том, что инсульт может наступить в течение года.
"Могут встречаться вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, нарушение координации, потеря сознания и двоение в глазах. Если эти преходящие симптомы сохранялись в течение 15-30 минут, а затем исчезли, не стоит думать, что это не повторится. Необходимо пройти обследование. В течение года может произойти уже настоящий инсульт", — рассказал Гайфутдинов и рекомендовал контролировать уровень сахара в крови, холестерина, а также давление.
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