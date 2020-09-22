Ресурсодобывающие компании станут возмещать убытки, которые причинили коренным малочисленным народам РФ на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Деятельность по добыче нефти, газа, руд и других полезных ископаемых сопровождается отчуждением территорий и отрицательно сказывается на укладе жизни коренного населения.
"Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин", — сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее Ресурсодобывающие компании возмещали убытки коренным народам в индивидуальном порядке. Документа, регулирующего порядок возмещения убытков, не было.
"Соглашение заключается между организацией и региональным советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. При подготовке соглашения разрешается привлекать специалистов для проведения исследовательских работ. В документ могут быть включены положения о возмещении вреда, причинённого имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды", — говорится в сообщении.
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