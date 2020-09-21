Глава Счётной палаты предложил способ, как не повышать налоги

Глава контрольного ведомства Кудрин считает, что российский федеральный бюджет можно пополнять ещё пять-шесть лет благодаря продаже принадлежащих государству долей в предприятиях.

"У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение ближайшего времени. У нас настолько ещё огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 миллиардов рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать", — сказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин, представляя доклад о проверке исполнения федерального бюджета за 2019 год.

Он считает, что средств, поступающих в федеральный бюджет от приватизации, могло бы быть намного больше, чем сейчас.