Глава контрольного ведомства Кудрин считает, что российский федеральный бюджет можно пополнять ещё пять-шесть лет благодаря продаже принадлежащих государству долей в предприятиях.
"У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение ближайшего времени. У нас настолько ещё огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 миллиардов рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать", — сказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин, представляя доклад о проверке исполнения федерального бюджета за 2019 год.
Он считает, что средств, поступающих в федеральный бюджет от приватизации, могло бы быть намного больше, чем сейчас.
"В прошлом году доходы бюджета от приватизации составили 11,5 миллиардов рублей, из них 7,4 миллиарда поступили за счет погашения приватизационной сделки 2010 года. То есть всего мы получили 4,2 миллиарда рублей от приватизации объектов 2019 года. Это, конечно, "не бьётся" с четкой установкой президента РФ в мартовском послании 2018 года о том, что доля государства в экономике должна сокращаться", — отметил Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.