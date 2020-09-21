Потребительский спрос вырос в восьми регионах России

В первые семь месяцев 2020 года среднестатистический россиянин тратил на 4 тысячи рублей меньше, чем в прошлом году. Среднее снижение спроса по стране составило 6,7%.

"В восьми регионах в январе-июле спрос населения вырос относительно аналогичного периода прошлого года. Два региона показали нулевую динамику. Чукотский автономный округ показал максимальный результат +3,1%. На втором месте Ленинградская область с результатом +2,0%. Объяснение тут можно найти в разных режимах самоизоляции в области и в Санкт-Петербурге. На третьей и четвертой строчке расположились Тверская и Рязанская области. Пятое- восьмое места у Челябинской, Амурской, Саратовской и Томской областей. В Калмыкии и Алтайском крае показатель стал таким же, как и в прошлом году", — говорится в результатах исследования РИА "Рейтинг".

Наиболее тяжелой ситуация оказалась в Северной Осетии, Якутии и Приморском крае.