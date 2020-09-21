В первые семь месяцев 2020 года среднестатистический россиянин тратил на 4 тысячи рублей меньше, чем в прошлом году. Среднее снижение спроса по стране составило 6,7%.
"В восьми регионах в январе-июле спрос населения вырос относительно аналогичного периода прошлого года. Два региона показали нулевую динамику. Чукотский автономный округ показал максимальный результат +3,1%. На втором месте Ленинградская область с результатом +2,0%. Объяснение тут можно найти в разных режимах самоизоляции в области и в Санкт-Петербурге. На третьей и четвертой строчке расположились Тверская и Рязанская области. Пятое- восьмое места у Челябинской, Амурской, Саратовской и Томской областей. В Калмыкии и Алтайском крае показатель стал таким же, как и в прошлом году", — говорится в результатах исследования РИА "Рейтинг".
Наиболее тяжелой ситуация оказалась в Северной Осетии, Якутии и Приморском крае.
"Худший показатель у Северной Осетии — минус 16,4%. В целом падение спроса более чем на 10% отмечается в 11 регионах. Это Якутия (-15,1%), Приморский край (-13,1%), Дагестан (-12,2%), Карачаево-Черкесия (-12,1%), Омская область (-11,7%), Кабардино-Балкария (-11,6%), Крым (-11,3%), Ставропольский край (-11,3%), Брянская (-11,1%) и Свердловская области (-10%)", — отмечают исследователи.