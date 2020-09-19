Министр труда Антон Котяков объяснил, какие улучшения будут внесены в ТК РФ и как они скажутся на россиянах.
"Мы вместе сейчас прорабатываем изменения в трудовой кодекс. Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности. При этом основная наша задача — сохранение прав наших работников", — отметил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".