"По ниточке собирали, чтобы сбалансировать": глава Минфина о бюджете

Зарплаты государственных и муниципальных гражданских служащих в 2021 году индексироваться не будут, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы сократили все расходы, не связанные с социальными обязательствами, на 10%. Оптимизация на 10% всех незащищенных так называемых расходов и, соответственно, мы пропускаем индексацию оплаты труда по государственно-гражданским служащим в следующем году ", — сказал глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

По его словам, исключение будет сделано только для военнослужащих.

"Сокращение расходов необходимо, чтобы в нынешней экономической ситуации сбалансировать бюджет. По ниточке со всех мер собирали с тем, чтобы сбалансировать бюджет", — признался Силуанов.

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