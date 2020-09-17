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"По ниточке собирали, чтобы сбалансировать": глава Минфина о бюджете

Зарплаты государственных и муниципальных гражданских служащих в 2021 году индексироваться не будут, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы сократили все расходы, не связанные с социальными обязательствами, на 10%. Оптимизация на 10% всех незащищенных так называемых расходов и, соответственно, мы пропускаем индексацию оплаты труда по государственно-гражданским служащим в следующем году ", — сказал глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

По его словам, исключение будет сделано только для военнослужащих.

"Сокращение расходов необходимо, чтобы в нынешней экономической ситуации сбалансировать бюджет. По ниточке со всех мер собирали с тем, чтобы сбалансировать бюджет", — признался Силуанов.

Ранее министр финансов рассказал, кому со следующего года поднимут с 13 до 15 процентов налог на доход физических лиц.

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