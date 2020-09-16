Эксперты выяснили, что в некоторых сферах заработная плата рядовых сотрудников значительно обогнала годовую инфляцию в России.
"Существенно изменилась зарплата сотрудников по ремонту компьютеров и бытовой техники, их доход возрос на 49,2 процента. Вторую строчку заняли работники учреждений общественного обслуживания, которые стали получать на 32,6 процента больше. На третьем месте расположились специалисты в области аренды и лизинга — 24,5 процента", — отмечается в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В исследовании отмечается, что в первую пятерку попали разработчики программного обеспечения, а также трудящиеся, предоставляющие персональные услуги населению.
"Зарплаты россиян выросли в среднем на 5,6 процента, что превысило уровень инфляции (3,2 процента — годовой показатель). Такая позитивная динамика, тем не менее, мало влияет на благосостояние большого числа низкооплачиваемых работников", — пояснили аналитики.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.