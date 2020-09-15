Депутаты Госдумы хотят увеличить минимальное пособие по безработице

Справедливороссы внесли в нижнюю палату российского парламента проект закона, который уравнивает МРОТ и минимальное пособие по безработице.

"Фракция "Справедливая Россия" предлагает установить минимальную величину пособия по безработице в размере 12 130 рублей, а максимальную - 24 260 рублей. Согласно законопроекту, пособия подлежат обязательной ежегодной индексации на величину прогнозируемого уровня инфляции, положенного в основу формирования федерального бюджета", - говорится в сообщении думской фракции "Справедливая Россия", которое подписал её лидером Сергей Миронов.

Он считает, что сегодняшнее минимальное пособие по безработице размером в 1,5 тысячи рублей выглядит издевательски.

"Сейчас минимальная и максимальная величина пособия составляет соответственно 1 500 и 12 130 рублей. Максималку в апреле - июне могли получать граждане, ставшие безработными с 1 марта. Мы видим два очевидных изъяна в действующем порядке. Первое: размер минимального пособия просто издевательский, нашим жизненным реалиям он никак не отвечает. Второе: незаслуженно ущемлены права россиян, потерявших работу до 1 марта", - цитирует Миронова его пресс-служба.