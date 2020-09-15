Введение минимального размера часовой ставки в России станет дополнительным бременем для работодателей, считает эксперт.
"Для работодателей почасовой МРОТ станет дополнительным бременем, им придётся по-новому организовывать рабочий процесс и в целом немного повысить зарплатный фонд. Сложности могут возникнуть у тех, кто уже сейчас нанимает работников на сдельно-почасовую работу. Ведь существует целый класс работников, например, консультантов и юристов, которым и так платят за час работы", — рассказал член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Он отметил, что работодатель сможет оформлять своих сотрудников на частичную занятость, но они по факту станут работать полное время.
"Ввести почасовой МРОТ для всех категорий трудящихся будет сложно. Многие виды работ являются сезонными. Трудовое соглашение должно заключаться на срок не менее чем один месяц, чтобы работодатель платил не меньше чем один месячный МРОТ. В противном случае работодатель при желании сэкономить на зарплатах сможет оформлять работников на частичную занятость, при этом они будут фактически работать полное время", — рассуждает эксперт.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.