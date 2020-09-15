Агван Микаелян оценил предложение ввести почасовой МРОТ

Введение минимального размера часовой ставки в России станет дополнительным бременем для работодателей, считает эксперт.

"Для работодателей почасовой МРОТ станет дополнительным бременем, им придётся по-новому организовывать рабочий процесс и в целом немного повысить зарплатный фонд. Сложности могут возникнуть у тех, кто уже сейчас нанимает работников на сдельно-почасовую работу. Ведь существует целый класс работников, например, консультантов и юристов, которым и так платят за час работы", — рассказал член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Он отметил, что работодатель сможет оформлять своих сотрудников на частичную занятость, но они по факту станут работать полное время.