Туристический бизнес готов к продлению и частичному изменению программы туров с кешбэком, заявили в Ростуризме.

Ранее зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил продолжить программу до новогодних праздников включительно. Президент России поддержал эту инициативу.

"Проблем с программой никаких не было, единственное — сроки были ограничены. С учётом того, что сейчас туристы выбирают путешествия фактически накануне, очень сложно сделать планы на зимний сезон.

То, что программа будет продлена, будет сокращено минимальное количество дней пребывания, и то, что программа захватывает, в том числе новогодние праздники, даст возможность получить скидку до 20% по акции кешбэка", — рассказал советник главы Ростуризма Дмитрий Горин в интервью радио Sputnik.