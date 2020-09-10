По предварительной оценке Министерства финансов Российской Федерации, дефицит федерального бюджета в январе — августе 2020 года увеличился до 1,69 трлн руб. Месяцем ранее этот показатель был на уровне 1,52 трлн руб.
"Доходы бюджета за 8 месяцев составили 11,69 трлн руб., или 56,8% к запланированному показателю. Расходы бюджета за январь — август составили 13,38 трлн руб., или 68% к плановым. Таким образом дефицит федерального бюджета в январе — августе текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 1,69 трлн руб.", — говорится в сообщении на сайте Минфина России.
Отмечается, что дефицит бюджета РФ в январе — июле 2020 года составлял 1,52 трлн руб. Наибольшие поступления в госказну поступили от налоговиков и таможенников.
"Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы — 6,88 трлн руб., или 52,3% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. Федеральная таможенная служба направила 2,78 трлн руб. - 50,8% к прогнозным показателям на год. Перечисления других федеральных органов составили 2,02 трлн руб., или 103,7% к годовому прогнозу", — проинформировал Минфин.
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