Дефицит бюджета России достиг 1,69 трлн рублей

По предварительной оценке Министерства финансов Российской Федерации, дефицит федерального бюджета в январе — августе 2020 года увеличился до 1,69 трлн руб. Месяцем ранее этот показатель был на уровне 1,52 трлн руб.

"Доходы бюджета за 8 месяцев составили 11,69 трлн руб., или 56,8% к запланированному показателю. Расходы бюджета за январь — август составили 13,38 трлн руб., или 68% к плановым. Таким образом дефицит федерального бюджета в январе — августе текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 1,69 трлн руб.", — говорится в сообщении на сайте Минфина России.

Отмечается, что дефицит бюджета РФ в январе — июле 2020 года составлял 1,52 трлн руб. Наибольшие поступления в госказну поступили от налоговиков и таможенников.