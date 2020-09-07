СМИ: из российских магазинов может пропасть импортный алкоголь

Некоторые российские магазины уже начали отказываться от закупки импортного алкоголя из-за нового закона "О Виноградарстве и виноделии в РФ".

Об этом сообщил ряд СМИ. В документе указывается, что магазины имеют право продавать продукцию, на этикетке которой указан год урожая и место происхождения напитка. Большинство спиртных напитков из-за рубежа не соответствует этому требованию.