Некоторые российские магазины уже начали отказываться от закупки импортного алкоголя из-за нового закона "О Виноградарстве и виноделии в РФ".
Об этом сообщил ряд СМИ. В документе указывается, что магазины имеют право продавать продукцию, на этикетке которой указан год урожая и место происхождения напитка. Большинство спиртных напитков из-за рубежа не соответствует этому требованию.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.