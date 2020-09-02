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В Госдуме хотят запретить брать кредиты на первый взнос по ипотеке

Экономика

Люди попадают в тяжёлую жизненную ситуацию из-за низкой финансовой грамотности, полагает депутат ГД РФ Жигарев.

В Госдуме хотят запретить брать кредиты на первый взнос по ипотеке

"Безусловно нужно регулировать, запрещать брать. Накладывается кредит на кредит. Мы понимаем, что потребительские кредиты очень дорогие. Они дорогими становятся с момента их получения и ещё дороже становятся с момента их просрочки. В целом у нас достаточно большой объём потребительского кредитования, население достаточно серьёзно закредитовано. К сожалению, у нас сейчас у населения низкая финансовая грамотность. Люди потом начинают страдать, что набрали кредитов и не могут их отдать. Они попадают в очень тяжёлую ситуацию. У нас никаким образом не отрегулировано законодательно, как государство могло бы оказать помощь населению в такой ситуации", — прокомментировал радио "Говорит Москва" председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

Он также напомнил, что Центральный Банк России определил таких заёмщиков в группу повышенного риска. Эти люди вполне могут остаться без денег, без квартиры, но с обязательствами перед банками по кредиту.

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