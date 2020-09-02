Люди попадают в тяжёлую жизненную ситуацию из-за низкой финансовой грамотности, полагает депутат ГД РФ Жигарев.
"Безусловно нужно регулировать, запрещать брать. Накладывается кредит на кредит. Мы понимаем, что потребительские кредиты очень дорогие. Они дорогими становятся с момента их получения и ещё дороже становятся с момента их просрочки. В целом у нас достаточно большой объём потребительского кредитования, население достаточно серьёзно закредитовано. К сожалению, у нас сейчас у населения низкая финансовая грамотность. Люди потом начинают страдать, что набрали кредитов и не могут их отдать. Они попадают в очень тяжёлую ситуацию. У нас никаким образом не отрегулировано законодательно, как государство могло бы оказать помощь населению в такой ситуации", — прокомментировал радио "Говорит Москва" председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.
Он также напомнил, что Центральный Банк России определил таких заёмщиков в группу повышенного риска. Эти люди вполне могут остаться без денег, без квартиры, но с обязательствами перед банками по кредиту.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.