Люди попадают в тяжёлую жизненную ситуацию из-за низкой финансовой грамотности, полагает депутат ГД РФ Жигарев.

"Безусловно нужно регулировать, запрещать брать. Накладывается кредит на кредит. Мы понимаем, что потребительские кредиты очень дорогие. Они дорогими становятся с момента их получения и ещё дороже становятся с момента их просрочки. В целом у нас достаточно большой объём потребительского кредитования, население достаточно серьёзно закредитовано. К сожалению, у нас сейчас у населения низкая финансовая грамотность. Люди потом начинают страдать, что набрали кредитов и не могут их отдать. Они попадают в очень тяжёлую ситуацию. У нас никаким образом не отрегулировано законодательно, как государство могло бы оказать помощь населению в такой ситуации", — прокомментировал радио "Говорит Москва" председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.