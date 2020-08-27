Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил премьера Михаила Мишустина кардинально сократить количество форм отчётности.
"Совершенствовать межведомственный обмен информацией между ФНС России, Росстатом, ПФР, органами госвласти. Обеспечить возможность передачи отчетности в электронном виде. Провести аудит установленных в КоАП размеров штрафов за непредставление отчётов и проработать вопрос их снижения в новом КоАП", — приводит содержание письма пресс-служба Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.
Зачастую данные разных отчётностей дублируют друг друга, указывается в письме, к которому приложен список предложений по совершенствованию сдачи отчётов.
"Количество видов обязательной отчетности продолжает оставаться чрезмерным: налоговая (от одной до 11 форм), статистическая (158 возможных форм для разных видов деятельности), бухгалтерская, отчётность в Фонд соцстраха (до двух форм) и Пенсионный фонд России (до четырёх форм, данные которых частично дублируются). В ряде случаев требуется представлять специальную ведомственную отчётность", — говорится в письме.
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