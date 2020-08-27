Титов попросил Мишустина сократить число форм отчетности для бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил премьера Михаила Мишустина кардинально сократить количество форм отчётности.

"Совершенствовать межведомственный обмен информацией между ФНС России, Росстатом, ПФР, органами госвласти. Обеспечить возможность передачи отчетности в электронном виде. Провести аудит установленных в КоАП размеров штрафов за непредставление отчётов и проработать вопрос их снижения в новом КоАП", — приводит содержание письма пресс-служба Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

Зачастую данные разных отчётностей дублируют друг друга, указывается в письме, к которому приложен список предложений по совершенствованию сдачи отчётов.