Кудрин рассказал Путину, что Счётная палата не нашла в казне 50 млрд

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил президенту РФ, что его ведомство выявило бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году.

"Счётная палата провела 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом. Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счётной палаты по нарушениям министерств и ведомств. Около 50 миллиардов рублей — это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок", — сказал Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Счётная палата России выявила недостачу в 07,2 млн рублей при реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту "Домодедово". Ущерб казне был причинён из-за слабого контроля Росавиацией строительных работ, полагают аудиторы СП РФ.