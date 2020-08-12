Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые в истории спустилась на третье место в стране по объёму пассажирских авиаперевозок. Об этом сообщила Росавиация.
Четвёртый месяц подряд по пассажирским перевозкам в России лидирует авиакомпания "Сибирь" (S7). На второе место по итогам июля вышла "Победа", которая впервые опередила своё головное предприятие — "Аэрофлот".
"Рынок авиаперевозок продолжил общее снижение по сравнению с 2019 годом. Авиакомпании в июле перевезли 6,72 млн пассажиров, что на 52,8% ниже, чем в прошлом июле.
"Сибирь" (S7) сократила перевозки на 10,2%, до 1,34 млн пассажиров. "Победа" стала единственным перевозчиком из топ-5 авиакомпаний, который нарастил перевозки: рост составил 1,6%, до 1,04 млн пассажиров.
"Аэрофлот" сократил перевозки на 72%, до 1,03 млн пассажиров.
Авиакомпания "Россия" в июле обслужила 776 тыс. пассажиров (почти в два раза меньше, чем год назад).
"Уральские авиалинии" — 662 тыс., сокращение на 41,8%", — говорится в сообщении Росавиации.
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