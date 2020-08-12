"Победа" впервые обошла "Аэрофлот" по пассажирским перевозкам

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые в истории спустилась на третье место в стране по объёму пассажирских авиаперевозок. Об этом сообщила Росавиация.

Четвёртый месяц подряд по пассажирским перевозкам в России лидирует авиакомпания "Сибирь" (S7). На второе место по итогам июля вышла "Победа", которая впервые опередила своё головное предприятие — "Аэрофлот".