На полях под Астраханью станут выращивать коноплю. Техническую

В Астраханской области на весну следующего года запланировали посадку технической конопли. Об этом сообщил руководитель регионального Минсельхоза.

"Сейчас мы общаемся с потенциальными инвесторами, инициаторами проекта, смотрим участки, которые им подходят. В этом году мы высеивать не будем, но со следующего года у нас будут пробные посадки, будем пробовать разные семена, чтобы посмотреть, какой результат дают те или иные сорта", — сказал министр сельского хозяйства Астраханской области Руслан Пашаев.

Он уточнил, что раньше эту сельхозкультуру не культивировали в области. Инвесторы намерены запустить предприятия, которые будут выращивать коноплю, собирать её и перерабатывать.