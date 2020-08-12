Минтруд назвал сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Министерство труда и занятости России провело исследование ситуации на предприятиях и организациях в стране и назвало сферы деятельности, в которых у россиян наибольший риск остаться без работы.

"Больше всех рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли. Сокращения не следует ждать россиянам, трудоустроенным в таких сферах, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленности, металлургия. Сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет чуть менее половины процента от работающих граждан — речь идет примерно о 217 тысячах работников", говорится в результатах исследования, в котором использованы данные периода карантинных мер.

В министерстве отметили, что в числе ждущих сокращения есть работники, которые попадают под технические сокращения. Сотрудников увольняют и принимают на работу в новое подразделение. В целом рынок труда выходит из кризиса, считают в Минтруде.