Министерство труда и занятости России провело исследование ситуации на предприятиях и организациях в стране и назвало сферы деятельности, в которых у россиян наибольший риск остаться без работы.
"Больше всех рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли. Сокращения не следует ждать россиянам, трудоустроенным в таких сферах, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленности, металлургия.
Сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет чуть менее половины процента от работающих граждан — речь идет примерно о 217 тысячах работников", говорится в результатах исследования, в котором использованы данные периода карантинных мер.
В министерстве отметили, что в числе ждущих сокращения есть работники, которые попадают под технические сокращения. Сотрудников увольняют и принимают на работу в новое подразделение. В целом рынок труда выходит из кризиса, считают в Минтруде.
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