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На Чукотке построят канатный аэромост

Экономика

Всесезонный канатный аэромост "Транслиман" протяженностью 7,6 тыс. м появится на Чукотке.

Столицу Чукотки Анадырь и большой поселок Угольные Копи разделяет Анадырский лиман. Зимой между населенными пунктами обустраивается ледовая переправа, в другое время года люди добираются вертолетами и судами на воздушной подушке.

"Из Анадыря в аэропорт и поселок Угольные Копи можно будет попасть по всесезонному канатному аэромосту "Транслиман". Планируется, что проектно-изыскательские работы и проектирование начнутся в третьем квартале 2021 года", — говорится в сообщении Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Сейчас Анадырский лиман в год пересекают более 60 тысяч человек, из которых 80% — авиапассажиры.

"Канатный аэромост будет способствовать стабильному круглогодичному сообщению. Протяженность аэромоста составит 7,6 тыс. м. Предварительно средняя скорость выполнения рейсов составит 5 м в секунду (25 минут). В час можно будет провозить до 280 человек или до 20 т грузов", — отмечается в сообщении.

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