В Думу внесли документ о компенсации 70% зарплаты уволенным в период ЧС

В Госдуму внесли законопроект о компенсации 70 процентов заработка сотрудникам, уволенным во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

"Размер финансовой помощи составляет не менее 70% среднемесячного заработка работника, но не может превышать уровень средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, где был трудоустроен работник. Финансовая помощь оказывается гражданину на период не более 12 месяцев", — говорится в тексте документа.

Авторы инициативы - депутаты фракции "Справедливая Россия" предполагают, что средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета.