В Госдуму внесли законопроект о компенсации 70 процентов заработка сотрудникам, уволенным во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
"Размер финансовой помощи составляет не менее 70% среднемесячного заработка работника, но не может превышать уровень средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, где был трудоустроен работник. Финансовая помощь оказывается гражданину на период не более 12 месяцев", — говорится в тексте документа.
Авторы инициативы - депутаты фракции "Справедливая Россия" предполагают, что средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета.
"Согласно законопроекту, средства для выплаты компенсаций будут выделяться из федерального бюджета, а порядок оказания такой помощи — определяться правительством России. Настоящий законопроект позволит не допустить социальной напряженности и возрастания уровня социального неравенства в период режима повышенной готовности", — считают авторы инициативы.
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