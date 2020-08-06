В Петербурге транспортники заключили "левый" контракт на миллиард

"Горэлектротранс" в Петербурге при закупке в лизинг 41 троллейбуса с ценой контракта свыше 1 млрд рублей указал в документах требования, которые соответствуют троллейбусам лишь одного производителя. Об этом сообщило региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"ФАС России рассмотрела жалобу компании "Торговый дом "Транс-Альфа" на действия Санкт-Петербургского ГУП городского электрического транспорта при закупке услуг финансовой аренды (лизинга) 41 троллейбуса с ценой контракта свыше 1 млрд рублей. По результатам рассмотрения жалобы Комиссия ФАС России установила, что заказчик указал в документации требования к характеристикам троллейбусов, соответствующие продукции единственного производителя. Кроме того, ряд требований предусматривал соответствие ГОСТ, которые утратили силу", — сообщается на сайте.

Антимонопольщики отметили, что в контракте на закупку отсутствует запрет на заграничное программное обеспечение, нет требования гарантийного срока обслуживания троллейбусов. УФАС настоятельно рекомендовала транспортникам внести изменения в документы.