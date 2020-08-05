Россияне накопили рекордные долги по оплате за электричество

Жители России в январе — июне этого года на розничном рынке электроэнергии нарастили долги за электричество до 66,9 млрд рублей. Это следует из материала, опубликованного на сайте Центра финансовых расчетов.

"Расчеты на розничном рынке электроэнергии снизились до 97,9% в январе — июне 2020 года. Общая задолженность на розничном рынке на 30 июня 2020 года составила 285,7 млрд рублей. Основная ее часть — 150,8 млрд рублей — пришлась на непромышленных потребителей. Еще 66,9 млрд рублей — на население", — говорится в отчете члена правления — первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов Дмитрия Чернова.

Уровень расчетов населения в первом полугодии этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился с 97,1% до 94,6%, отмечается в публикации Центра финансовых расчетов.