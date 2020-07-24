На сайте Центрального Банка России сообщается о том, что у Народного банка отозвали лицензию на осуществление банковских операций.
Причиной такого решения стали нарушения федеральных законов и нормативных актов ЦБ.
"Допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — говорится в сообщении.
Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.