Полсотни столичных НКО получат бесплатно помещения в аренду

Социально ориентированные некоммерческие организации Москвы получат в аренду помещения, за которые не придется платить. Так городские власти решили поддержать бизнес в кризис.

Помощь получат 50 организаций.

"Важно, чтобы каждый москвич получал ту адресную помощь, которая ему нужна, и социально ориентированные НКО способны подстроиться под запрос конкретного человека. Принято решение передать некоммерческим организациям помещения площадью почти 11 тысяч квадратных метров, чтобы каждый москвич мог удовлетворить свой запрос на социальную поддержку", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что помещения будут отремонтированы и приспособлены для маломобильных групп населения. Одни подойдут для ремесленных и творческих студий, другие — для оказания помощи семьям в кризисных ситуациях.

НКО, которые хотят получить бесплатные помещения, должны заявиться на конкурс. Документы принимают в электронном виде от организаций, зарегистрированных в столице больше двух лет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Москве разработали меры поддержки для салонов красоты. Часть владельцев салонов получила субсидии правительства Москвы — до миллиона рублей, другие смогли оформить федеральную поддержку на выплату зарплат сотрудникам.