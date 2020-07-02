Нефть марки Brent подорожала до 42,12 долларов за баррель

Цена на североморскую нефть марки Brent выросла до 42,12 доллара за баррель, что на 0,21% больше предыдущих торгов.

Минэнерго США заявило о том, что рост цен связан с увеличением коммерческих запасов в стране.

По мнению агентства "Рейтер", инвесторы боятся возможного всплеска заражений COVID-19, который может снизить спрос на нефть, что, соответственно, приведет к падению цен.