Цена на североморскую нефть марки Brent выросла до 42,12 доллара за баррель, что на 0,21% больше предыдущих торгов.
Минэнерго США заявило о том, что рост цен связан с увеличением коммерческих запасов в стране.
По мнению агентства "Рейтер", инвесторы боятся возможного всплеска заражений COVID-19, который может снизить спрос на нефть, что, соответственно, приведет к падению цен.
Белорусский лидер Александр Лукашенко передавал своему коллеге Петру Порошенко информацию о перемещениях российских войск на границе с Украиной