Опубликовано фото Тинькова после трех курсов химиотерапии

Весной бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что болен лейкемией. Сейчас он решил рассказать о своих успехах в лечении.

Бизнесмен уже прошел три курса химиотерапии. Из-за сильного воздействия токсинов на организм Тиньков очень сильно ослаб и умудрился подхватить коронавирус. Ему удалось выжить только благодаря эффективной работе иностранных врачей.

"Врачи вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение: делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации. Вероятно, до года", * — написал Тиньков.

* Орфография и пунктуация автора сохранены