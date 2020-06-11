На сайте Кремля опубликовано поручение президента РФ Владимира Путина о том, что в стране нужно повысить привлекательность кредитных предложений на образование.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России принять меры по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов, включая снижение ставки по таким кредитам для заемщиков до 3 процентов, увеличение периода отсрочки их выплаты, а также увеличение размеров налоговых вычетов для лиц, выплачивающих образовательные кредиты и проценты по ним", — говорится в сообщении.
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