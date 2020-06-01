В мае повысились цены на дешевое и дорогое жилье

В Москве за месяц на 0,5% повысились цены на квартиры. Теперь стоимость 1 кв. м составляет 183 340 рублей.

"Дорожают, в основном, края рынка", — отмечают эксперты.

Стоимость квартир в панельных пятиэтажных домах выросла на 1%. Это объясняется, что в настоящее время сохраняется небольшой спрос только на бюджетные квартиры, а их вымывание приводит к повышению средних цен.

Дорогостоящее жилье также дорожает. Трехкомнатные и многокомнатные квартиры подорожали на 0,7%, а в Центральном округе Москвы — 1,1%. Но сейчас очень мало продаж в данном сегменте. Владельцы дорогостоящей недвижимости повышают цены в надежде на то, что после снятия всех ограничений повысится спрос.

Мнение экспертов

Специалисты по недвижимости считают, после отмены ограничений спрос вырастет по сравнению с тем, что было в апреле-мае, но на нормальный уровень покупательская активность вернется еще очень не скоро.

Падение спроса на рынке вторичного жилья связано не только с техническими сложностями регистрацией сделок, но и из-за ухудшения экономической ситуации.

Некоторые покупатели переориентируются на первичный рынок жилья в связи с появлением льготной ипотеки под 6,5%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье выросли продажи загородных домов в три раза.