Министерство сельского хозяйства США предполагает, что в 2020–2021 годах в России смогут собрать один из самых крупных за последние 5 лет урожаев пшеницы — около 77 млн тонн.
Рекордный урожай пшеницы в России был в 2017 году. Тогда было собрано 85,1 млн т. зерна. В этом году, как заявляют сотрудники ведомства, в РФ может быть собрано 77 млн т. пшеницы. Тогда это будет второй по объему урожай с 2015 года.
Первое место может занять Китай - там могут собрать 135 млн т., а второе место — у Индии (103 млн т).
"В 2020–2021 Россия может быть лидером по объему пшеницы, экспортируемой за рубеж (около 35 млн т.)", — прогнозирует Минсельхоз США.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия продает больше зерна, чем оружия.
Россия начала экспортировать зерно в 2002 году и сегодня является одним из крупнейших поставщиков в мире. Однако правительство время от времени вводит пошлину на экспорт, что, по мнению экспертов, существенно ухудшает ситуацию на зерновом рынке.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".