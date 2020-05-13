США предсказали России рекордный урожай пшеницы

Министерство сельского хозяйства США предполагает, что в 2020–2021 годах в России смогут собрать один из самых крупных за последние 5 лет урожаев пшеницы — около 77 млн тонн.

Рекордный урожай пшеницы в России был в 2017 году. Тогда было собрано 85,1 млн т. зерна. В этом году, как заявляют сотрудники ведомства, в РФ может быть собрано 77 млн т. пшеницы. Тогда это будет второй по объему урожай с 2015 года.

Первое место может занять Китай - там могут собрать 135 млн т., а второе место — у Индии (103 млн т).

"В 2020–2021 Россия может быть лидером по объему пшеницы, экспортируемой за рубеж (около 35 млн т.)", — прогнозирует Минсельхоз США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия продает больше зерна, чем оружия.

Россия начала экспортировать зерно в 2002 году и сегодня является одним из крупнейших поставщиков в мире. Однако правительство время от времени вводит пошлину на экспорт, что, по мнению экспертов, существенно ухудшает ситуацию на зерновом рынке.