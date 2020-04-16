Спрос на жилье в России может уменьшиться вдвое

После окончания режима самоизоляции спрос на жилье в России может упасть на 50%, заявил глава Минстроя Владимир Якушев. По его словам, в ведомстве уже наблюдают понижение на 30%.

"Сегодня мы наблюдаем, что на рынке, действительно, во всех субъектах Российской Федерации спрос запал уже на 30%. В дальнейшем мы видим, что ситуация будет развиваться по нарастающей. После того как выйдем из режима самоизоляции, наши коллеги говорят о том, что спрос как минимум может упасть до 50% или больше", — отметил Якушев.

По словам министра, часть объектов строительства сейчас приостановлены из-за претензий по соблюдению санитарных норм.

Также некоторые подрядчики, выполняющие заказы по бюджету, столкнулись с проблемой роста цен на иностранные материалы.

"Но очень оперативно были приняты решения в первом пакете антикризисных мер, поэтому этот вопрос сегодня снят", — заявил Якушев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за коронавируса в России ожидается заметное падение цен на съемное жилье. Стоимость аренды квартир в ближайшее время может упасть еще на 10-25% в большинстве городов.