Минсельхоз заявил о снижении оптовых цен на капусту и огурцы

Министерство сельского хозяйства зафиксировало снижение оптовых цен на некоторые категории овощей по сравнению с показателями апреля прошлого года. Необоснованного повышения стоимости продуктов на рынке в ведомстве пока не установили.

Сильнее всего по сравнению с ценами 8 апреля прошлого года подешевела белокочанная капуста. Снижение составило 36,7%. Нынешняя цена держится на уровне 14 рублей за 1 кг без учета НДС. На втором месте огурцы, стоимость которых снизилась на 26,5%. Третьим в рейтинге оказался репчатый лук. Также заметно подешевели морковь и помидоры.

"Снижение цен отмечается и на текущей неделе. По оперативным данным, за прошедшую неделю снизилась стоимость огурцов (-11,2%), томатов (-8,6%), лука (-6,3%) и белокочанной капусты (-1,5%)", — отмечается в сообщении Минсельхоза.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что оптовые цены на лимоны в России выросли более чем в два раза за последнюю неделю. Максимум достигает 430 рублей за кг, минимум — 220. В Руспродсоюзе ситуацию объясняют снижением поставок из Турции, а также возросшим спросом на продукт среди россиян в условиях распространения коронавируса.