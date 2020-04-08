Оптовые цены на лимоны в России выросли более чем в два раза

Оптовые цены на лимоны в России за последнюю неделю выросли более чем в два раза. Максимум достигает 430 рублей за кг, минимум — 220. В Руспродсоюзе ситуацию объясняют снижением поставок из Турции, а также возросшим спросом на продукт среди россиян в условиях распространения коронавируса.

"К концу прошлой недели лимоны поступали в продажу (в опте) по цене в 220-430 рублей за кг. Тогда как, по данным на 27 марта, цены на лимоны варьировались в пределах 110-170 рублей за кг", — заявила пресс-секретарь ассоциации Руспродсоюз Ирина Нагайцева ТАСС.

Согласно заявлениям представителей точек розничной торговли, цены на лимоны выросли на 80-90%. Планируется увеличить поставки этих фруктов из стран Южной Америки и Африки.

Ранее на рост цен на лимоны, чеснок и имбирь обратили внимание в Генпрокуратуре. В ведомстве уже поручили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в ситуации. Многие россияне используют перечисленные продукты в качестве природных иммуностимулирующих средств в период распространения вирусных заболеваний.