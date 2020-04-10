Мадуро оценил решение ОПЕК+

Президент Венесуэлы поздравил страны-участницы ОПЕК+ с новым соглашением. Николас Мадуро оценил его как историческое.

Свое мнение лидер Венесуэлы выразил в микроблоге.

"Приветствую историческое соглашение, достигнутое между странами ОПЕК+ для стабильности нефтяного рынка и восстановления мировой экономики и финансов. Поздравляю все делегации за их способность к диалогу и понимание", — написал он в микроблоге.

Напомним, что по итогам переговоров было принято решение о сокращении добычи нефти. Процесс пройдет в три этапа. Первый запланирован на май и июнь. В эти два месяца добыча нефти сократится на 10 миллионов баррелей в сутки. В период с июля по декабрь сокращение составит 8 миллионов баррелей в сутки. К апрелю 2022 года — добычу сократят до 6 миллионов баррелей в сутки.

Для исполнения договоренностей необходимо, чтобы обязательства выполнили все страны-участницы ОПЕК+. Но с таким решением согласны не все.

"Мексика не согласилась с квотами, установленными в 400-320-240 тысяч баррелей для этих этапов соответственно, в соответствии с "Декларацией о сотрудничестве", — говорится в сообщении по итогам заседания ОПЕК+.

Страна согласна сократить добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие месяцы.

Переговоры продолжатся 10 апреля. Ситуацию обсудят министры энергетики стран-участниц G20.

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