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Источник Правда.Ру

Путин,Трамп и король саудитов обсудили нефтяные вопросы

Политика

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом  обсудили положение дел на мировом рынке нефти.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалось положение дел на рынках нефти, в том числе с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики G20", - написано в сообщении на сайте президента России.

В Кремле особо подчеркивают, что все участники разговора подтвердили положительный настрой на координацию действий по стабилизации рынка нефти и минимизации негативного влияния волатильности цен.

Дональд Трамп со своей стороны, во время ежедневного брифинга в Белом доме заявил, что провел

"хороший разговор с Владимиром Путиным и королем саудитов по ситуации на нефтяном рынке.  Думаю, что участники ОПЕК+ близки к заключению сделки".

Ранее "Правда.Ру" сообщила, что страны ОПЕК+ 9 апреля, в четверг, договорились о снижении нефтедобычи. Подробнее об этом - здесь.

Темы нефтедобыча дональд трамп владимир путин сальман бен абдель азиз аль сауд
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