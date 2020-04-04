Мораторий введён на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Это касается только отдельных должников, их список опубликован в постановлении правительства:

" — организации и индивидуальные предприниматели, код основного вида деятельности которых указан в списке сфер, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки;

— организации, включенные в перечень системообразующих и стратегических, а также федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации"