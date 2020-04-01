В Европе жалуются на нехватку сельхозработников. Чем это грозит России?

В европейских странах фермеры всерьез переживают насчет насчет нехватки рабочих рук. Каждый год к сбору урожая привлекают рабочих-мигрантов. Но по понятным причинам, сейчас с наймом сложности.

У фермеров Европы возникли проблемы

В настоящее время проблема касается в основном южноевропейских стран — Испании, Италии, юга Франции. Но нельзя исключать, что в дальнейшем нехватка рабочих рук может затронуть и более северные регионы. По крайней мере, в Великобритании об этом тоже говорят.

В России действует эмбарго на поставки большинства продовольственных товаров из европейских стран. Но если Европа и в самом деле столкнется с проблемами, то не затронут ли они и нашу страну? Хотя бы по той причине, что поставки тех же овощей и фруктов из третьих государств будет перенаправлены в Европу.

Есть ли у России причины для беспокойства

Генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина оснований для беспокойства не видит. Проблема с работниками действительно есть, но сейчас происходит определенная "переквалификация": к уборке урожая привлекают людей, потерявших работу в других сферах.

"Пока я бы не говорила, что возможны какие-то перебои. Из Китая поставки, наверное, могут остановиться. Это связано не уборкой, а именно с санитарными барьерами. Китай поставщик и томатов, и мандаринов, и чеснока, и лука. А так главные поставщики у нас — Турция, Марокко. А там, я так понимаю, местные жители все убирают", — сказала эксперт "Правде.Ру".

"Если смотреть географию нашего импорта овощной продукции, то это Турция, Марокко, Китай, Вьетнам. Единственное, будет дорожать из-за курса доллара. И дальше если какие-то будут санитарные барьеры установлены, то тут уже ничего не поделаешь. Но с нехваткой рабочих рук я бы не стала связывать", — заявила Елена Тюрина.