В Европе ожидается дефицит овощей и фруктов

В Европе может возникнуть нехватка свежих овощей и фруктов вследствие недостатка рабочих на фермах из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщило информагентство Bloomberg.

Как правило, урожаи овощей и фруктов на плантациях Европы собираются рабочими из Восточной Европы и Северной Африки. Но на фоне пандемии фермеры прогнозируют нехватку рабочей силы. Так, в Испании, Италии, Франции и Германии уже столкнулись с проблемами сбора урожая, когда плоды созревают, а собирать их некому.

Сейчас под угрозой оказались урожаи клубники и спаржи. В скором будущем кризис в отрасли коснется салатов, помидоров, лука и гороха, считают фермеры.